快訊

台北車站某大樓有確診者？柯文哲脫口：是新光大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布林肯：中美軍事對抗不符合兩國利益

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
美國國務卿布林肯曾在國務院發表上任後首場外交政策演說，列出對抗疫情、復甦民主與因應中國挑戰等8大優先工作事項。（美國國務院網站）
美國國務卿布林肯曾在國務院發表上任後首場外交政策演說，列出對抗疫情、復甦民主與因應中國挑戰等8大優先工作事項。（美國國務院網站）

七國集團（G7）今日起一連三日，在英國倫敦舉行外長會議，英國外相表示，會議期間將會與美國國務卿布林肯會面，討論中國及俄羅斯等議題。

路透報導，布林肯接受哥倫比亞廣播公司的專訪時表示，如果華府向中國進行軍事對抗，將會嚴重違反中美兩國之間的利益與方向。布林肯表示，中國大陸事實上近期對外採取越來越進取與對抗性行為。

布林肯稱，在台灣關係法中，美方對台灣有承諾，協助維持台灣防禦能力，並確保西太平洋地區和平安全。提到中美軍事對抗，布林肯明言就算是向這方向發展，都嚴重不符合兩國利益。

布林肯又表示，美國總統拜登最擔憂的，是中方竊取智慧財產權問題，強調需要團結理念相近國家，反對北京的不正當競爭行為。中國駐美大使館對專訪未有回應。

另外，美國哥倫比亞廣播公司2日播出對布林肯專訪，期間大篇幅提到中國。布林肯指出，中國相信自己未來可以主導世界，而近年在軍事上的咄咄逼人程度前所未有，並加強壓制國內，對外亦更有進犯性，解放軍飛機更頻繁飛入西太平洋，又增加3艘軍艦到南海巡航。他說：「中國已有世上最大規模的海軍，可用來侵犯台灣。」

但他也表示，中美軍事對抗不符合兩國利益，強調拜登政府目的不是圍堵中國，而是捍衛以規則為本的國際秩序。

有關人權問題，布林肯直指中國政府種族滅絕新疆維吾爾人，主持人問及中國的紅線時，他無正面回答，僅指中美無法脫鉤，兩國關係存在複雜性。

布林肯 哥倫比亞

延伸閱讀

北韓尚未承認拜登 美朝關係受關注

北韓批美國採取新敵對政策 警告：拜登犯了大錯

布林肯5月初訪問歐洲 G7會議開場先談中國大陸

布林肯批中國官媒造謠 破壞民主限制新聞自由

相關新聞

香港記協：新聞自由創8年新低 批評政府更加顧忌

今日是「世界新聞自由日」，香港記者協會公布最新的「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對香港新聞自由的評分下跌，創有調查8年來...

英媒：大陸和香港買家購入逾1.44兆港元英國資產

英國《周日倫敦時報》調查報導，中國大陸投資者近年加快買入英國資產，涉及當地商業、基建及物業，總規模至少1350億英鎊(約...

港警：近期有電話詐騙以「違反國安法」為藉口行騙

香港警方統計，去年15000多宗詐騙案件，當中電話詐騙案較前一年增加8成多、有1190多宗。有15宗電話騙案以違反國安法...

大陸偷渡客登岸台中港 邱國正坦言「的確有缺失」

一名大陸人自稱駕駛軍用橡皮艇從福建橫渡台灣海峽到台中港，有漁民表示，橡皮艇體積小，航行有時比浪頭低，海軍和海巡雷達回波不...

公民記者張展、陳秋實、方斌現在怎麼了？

去年至少有4名中國的公民記者因為在武漢封城期間透過各種管道報導當地的情況，後來一一被中國政府逮捕丶強迫失蹤甚至判刑入獄。一年過後，這4人依舊尚未重獲自由。上個月，美國國務院在《2020年度人權報告》

【專家之眼】大陸為晶片侵台是天方夜譚

全球車用晶片產銷失調，美國順勢對中國大陸採取科技封殺手段，除在川普總統卸任前提出各項管制輸出措施；拜登政府就任後，在此面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。