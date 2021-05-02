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中共自製航母「山東艦」編隊 南海開展海上訓練

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為山東艦此前出海訓練。央視畫面
圖為山東艦此前出海訓練。央視畫面

據解放軍「人民海軍」微信公號消息，中共海軍發言人高秀成大校指出，日前，中國海軍組織「山東艦」航母編隊在南海相關海域進行訓練。

他表示，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，完全正當合法，有利於提高維護「國家主權、安全、發展利益」的能力，有利於維護地區和平穩定，希望外界客觀理性看待。

他並稱，今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

近期中美軍事角力升級，雙方陸續派遣航母駛入東海和南海海域，導致該地區緊張局勢加劇。

繼美軍驅逐艦馬斯廷號3日出現在東海長江口的附近海域並向南駛後，羅斯福號航母戰鬥群4日也經馬六甲海峽駛入南海活動，為羅斯福號今年第三次進入南海，被中國軍事專家解讀為「美軍在南海實戰部署加強」。

解放軍「遼寧艦」航母編隊日前也前往太平洋進行遠海訓練，日本防衛省統合幕僚監部4日通報，海上自衛隊3日在長崎縣男女群島海域發現遼寧艦為首的6艘中方軍艦，航經沖繩本島與宮古島之間海域、駛向太平洋，其餘5艘包括「南昌號」、「成都號」及「太原號」3艘驅逐艦、「黃岡號」護衛艦以及「呼倫湖號」綜合補給艦。

大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫主任胡波表示，未來美軍在東海、南海行動的強度和頻率還會繼續增加，對解放軍而言則需做好在西太平洋「常態化」面對一個、甚至兩個美國航母戰鬥群的準備。

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