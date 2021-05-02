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上海學者：兩岸幾達冰點 甚至沒有秋風蕭瑟

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
上海學者陳士良說，兩岸幾達冰點，甚至沒有秋風蕭瑟。圖左為蔡英文總統，右為大陸國家主席習近平。本報資料照片、路透
上海學者陳士良說，兩岸幾達冰點，甚至沒有秋風蕭瑟。圖左為蔡英文總統，右為大陸國家主席習近平。本報資料照片、路透

上海市公共關係研究院院長陳士良發表署名文章指出，兩岸關係冰凍三尺非一日之寒。回顧2008年至2016年的八年間，由於國民黨馬英九當局認同體現一個中國原則的九二共識，積極推動兩會的事務性商談，實現兩岸全面、直接、雙向三通，致使海峽兩岸各個領域和民間交流非常密切，特別是台灣民眾充分享受了和平紅利，有力地促進了兩岸關係和平發展，兩岸關係呈現出春暖花開的祥和景象。他表示，沒有九二共識就沒有兩岸關係的春天。

香港中評社今刊登陳士良文章指出，2016年5月民進黨當局上台後因為拒不承認九二共識，所以兩岸關係春暖花開的局面被其一手摧殘，熱絡的溫度馬上出現了斷崖式下降，甚至沒有秋風蕭瑟，就幾乎立即達到了冰點。

他提到，從修改教科書到調整台灣旅行證件（護照）封面；從在故宮博物院逐步移除中國元素增加台灣符號到炒作給航空公司正名；從制定反滲透法到反對台灣民眾參加海峽論壇；從「勾連」國際反華勢力推動以疫謀獨、以武謀獨到試圖進行「修憲」「制憲」……民進黨當局近年來不斷推動去中國化的漸進式台獨路線，在「分裂祖國」的道路上越走越遠，導致兩會事務性商談中斷，雙方負責兩岸事務部門的領導人會面制度停擺，大陸民眾在網上武統的聲音越來越高漲，雙方擦槍走火的可能性越來越大，兩岸關係幾乎處於戰爭的邊緣。可見，兩岸關係從春暖花開到冰凍三尺，確實非一日之寒。

陳士良說，2016年民進黨再次執政以來，不僅在台獨的道路上瘋狂飈車，而且對大陸還屢屢惡語傷人。當台灣當局因為否定九二共識，破壞國際社會公認的一個中國框架而無法受邀參加有關國際組織會議時，當原來的一些「邦交國」堅持一個中國原則與台灣「斷交」時，或者台灣無法參加一些國際重要活動或會議時，總是暴跳如雷，惡毒攻擊大陸處處打壓台灣，在台灣大肆煽動反中、抗中、仇中情緒。

他還說，必須指出，如果民進黨當局真心期待兩岸關係春暖花開，願意順從兩岸同胞的意願，恢復協商交流，就應該承認九二共識；沒有九二共識就沒有兩岸關係的春天。

九二共識 民進黨 台獨

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