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台海不平靜！五一假後台州白沙島海域實彈射擊

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
浙江海事局今日發佈航行警告，5月6日至9日在台州白沙島附近海域進行四點連線實彈射擊訓練。圖／大陸海事局官網
浙江海事局今日發佈航行警告，5月6日至9日在台州白沙島附近海域進行四點連線實彈射擊訓練。圖／大陸海事局官網

浙江海事局今日發佈航行警告，5月6日至9日在台州白沙島附近海域進行四點連線實彈射擊訓練。五一假期後，台灣海峽又將不平靜。

去年8月浙江海事局也在台州白沙島附近海域發佈航行警告，當時解放軍東部戰區公佈在台灣三面進行實戰化演練。不過浙江海事局今日再發在台州白沙島附近海域進行實彈射擊訓練，大陸國防部官網、解放軍東部戰區資訊還未有進一步公告。

據浙江海事局發佈航線警告：5月6日至5月9日，每天6時至18時，在28-50.75N 121-41.70E，28-49.02N 121-49.60E，28-42.47N 121-46.43E，28-43.02N 121-40.08E四點連線範圍內進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

解放軍 台灣海峽

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