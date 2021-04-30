首例！香港驚見變種病毒本土確診病例 感染源頭不明

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港出現首例本地感染、帶有變異病毒株的新冠肺炎確診病例，患者為外籍家庭佣工，感染源頭不明。中通社
香港出現首例本地感染、帶有變異病毒株的新冠肺炎確診病例，患者為外籍家庭佣工，感染源頭不明。中通社

香港政府新聞網今（30）日公布，香港出現首例本地感染、帶有變異病毒株的新冠肺炎確診病例，患者為外籍家庭佣工，感染源頭不明，顯示社區或存在隱性傳播鏈。港府宣布，全港外佣須在5月9日前接受強制檢測。

界面新聞報導，香港食物及衛生局局長陳肇始說，該宗個案涉及N501Y和E484K變異病毒株，特區政府會盡最大努力盡快追蹤整體情況，昨晚已向患者居住的東湧映灣園第11座發出限制與檢測宣告，至今950名居民受檢，結果全屬陰性。

陳肇始表示，考慮到變異病毒株傳染性較高，加上個案感染源頭不明，患者於病毒潛伏期和傳播期可能與其他家庭佣工聚會或接觸，特區政府因此規定香港所有外佣在5月9日前接受強制檢測，已接種兩劑新冠疫苗並已過14天者可獲豁免。

陳肇始指，世界衛生組織最新資料顯示，現時香港兩款認可疫苗對上述變異病毒株有效，她呼籲市民盡快接種。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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