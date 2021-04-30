美情報總監指台灣更傾向獨立 北京：有能力挫敗台獨
針對美國國家情報總監海恩斯表示，台灣在看到香港發生的事情後，傾向獨立的觀點正在強化。大陸外交部發言人汪文斌今回應，大陸有充分信心與能力挫敗台獨分裂行徑，美方應該充分認識台獨的危害性和危險性。
據大陸外交部網站消息，汪文斌在今日的例行記者會上稱，當前兩岸關係緊張的根源在於民進黨當局和「台獨」分裂勢力「謀獨」挑釁。
汪文斌強調，中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，「我們有充分的信心和能力挫敗一切形式的『台獨』分裂行徑。」
汪文斌更說，美方應該充分認識「台獨」的危害性和危險性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，謹言慎行，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係。
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