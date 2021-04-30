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回應吳釗燮 北京指打擊台獨堅定不移

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。新華社
大陸國台辦發言人馬曉光。新華社

針對外交部長吳釗燮日前接受英國電視台專時訪談及兩岸關係，大陸國台辦發言人馬曉光今指，大陸堅決打擊台獨分裂勢力的決心和意志堅定不移，將採取一切必要措施予以嚴懲。

大陸國台辦今日發布一則問答的新聞稿，新聞稿的提問為：「民進黨當局對外交往部門負責人吳釗燮近日發表謀『獨』挑釁言論，請問發言人對此有何評論？」

馬曉光指出，台灣是中國的一部分。兩岸同屬一個中國，中國的主權與領土完整從未分割也不容分割，是任何人任何勢力都無法改變的。國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力無法阻擋的。

馬曉光指出，「吳釗燮顛倒黑白，混淆視聽，口出狂言，不自量力，再次暴露出民進黨當局及『台獨』分裂勢力甘當反華勢力棋子、製造兩岸對抗的卑劣伎倆，再次表明他們的謀『獨』挑釁是危害台海和平的根源。」

馬曉光還稱，大陸正告吳釗燮等「台獨」頑固分子，大陸方面堅決打擊「台獨」分裂勢力的決心和意志堅定不移，將採取一切必要措施予以嚴懲。「正義審判可能遲到，但絕不會缺席。」

吳釗燮近期接受英國媒體採訪時指出，中國持續向國際謊稱台灣是中華人民共和國一部分，但事實上中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實更是現狀。若中國武力犯台，將對全球帶來顛覆性影響。

吳釗燮 馬曉光 台獨

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