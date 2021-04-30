人民幣即期匯率4月升1.31% 漲幅創5個月高點

人民幣對美元即期匯率（CNY）今（30）日收6.4716元兑1美元，較上個交易日收跌64點，跌0.1%，止步四連揚。不過，4月即期月升1.31%，為去年11月以來最大月度漲幅。

香港經濟日報報導，離岸人民幣今曾跌穿6.47元，截至下午4時45分，離岸價報6.4675兑1美元

官方人民幣中間價報6.4672元兑1美元，較上日報6.4715元，升43點，漲0.07%，續升近兩個月高點。

交易員表示，隔夜美國經濟數據助穩美指人氣，但美元也很難組織像樣的反彈；而大陸正逢五一「小長假」前夕，交易員休假離場、人氣低迷，市場流動性不佳。

大陸4月官方製造業和非製造業PMI均回落，顯示市場需求恢復力度仍有不足。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，這表明大陸的復甦增長勢頭可能會進一步放緩，疲軟數據也和美國第2季樂觀數據預期相反，而中美增長前景預期會抑制人民幣升勢。