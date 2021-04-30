快訊

不只北美！影響航線再擴大 華航宣布取消24個來回航班

兒子趙介佑涉販毒 趙映光辭民進黨北市黨部評委召集人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣即期匯率4月升1.31% 漲幅創5個月高點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
4月人民幣即期匯率月升1.31%，為去年11月以來最大月度漲幅。每經網
4月人民幣即期匯率月升1.31%，為去年11月以來最大月度漲幅。每經網

人民幣對美元即期匯率（CNY）今（30）日收6.4716元兑1美元，較上個交易日收跌64點，跌0.1%，止步四連揚。不過，4月即期月升1.31%，為去年11月以來最大月度漲幅。

香港經濟日報報導，離岸人民幣今曾跌穿6.47元，截至下午4時45分，離岸價報6.4675兑1美元

官方人民幣中間價報6.4672元兑1美元，較上日報6.4715元，升43點，漲0.07%，續升近兩個月高點。

交易員表示，隔夜美國經濟數據助穩美指人氣，但美元也很難組織像樣的反彈；而大陸正逢五一「小長假」前夕，交易員休假離場、人氣低迷，市場流動性不佳。

大陸4月官方製造業和非製造業PMI均回落，顯示市場需求恢復力度仍有不足。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，這表明大陸的復甦增長勢頭可能會進一步放緩，疲軟數據也和美國第2季樂觀數據預期相反，而中美增長前景預期會抑制人民幣升勢。

人民幣 香港

延伸閱讀

人民幣三價齊升 攀兩月高點

一季度創新高 31家央企淨利潤倍增

PChome 24h購物「中衛 × PORTER聯名口罩」4/8中午7款同步開賣

屈臣氏限量、聯名款口罩連發！快買「CSD中衛 X PORTER聯名款」

相關新聞

美稱台以港為鑒對獨立越來越堅定 陸：勿發錯誤信號

大陸外交部發言人汪文斌今（30）日就美國國家情報總監海恩斯，「見到中國對香港的做法後，台灣對獨立的看法越來越堅定」的說法...

人民幣即期匯率4月升1.31% 漲幅創5個月高點

人民幣對美元即期匯率（CNY）今（30）日收6.4716元兑1美元，較上個交易日收跌64點，跌0.1%，止步四連揚。不過...

參加六四晚會遭起訴 黃之鋒認罪

20多名香港泛民主派人士去年參加未經批准舉辦的「六四」燭光晚會，之後遭起訴，眾志前秘書長黃之鋒等4人今天承認被控罪名

香港占中案被判刑 戴耀廷等9人上訴遭駁回

香港大學法律系前副教授戴耀廷等9人因捲入2014年「占中」運動案，前年被判串謀犯公眾妨擾等罪名成立並被判刑，各人不滿定罪...

失誤？故意？美艦「亂入」遼寧號編隊 專家看法兩極

中國航空母艦「遼寧」號戰鬥群繼續在東海演習之際，有追蹤全球各國軍艦的社交網站發布衛星圖片，顯示一艘美國軍艦混在遼寧號戰鬥...

吳謙：中國航母不是「宅男」 遠航必是常態

中國國防部發言人吳謙29日表示，中國海軍遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練，旨在檢驗武器裝備性能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。