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民調指認同兩岸終將戰爭比例升高 陸委會：會做好準備

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
陸委會29日針對美麗島電子報的民調表示，會關注兩岸情勢未來可能發展，做好各種應變準備、持續強化自我防衛。記者林汪靜／攝影
陸委會29日針對美麗島電子報的民調表示，會關注兩岸情勢未來可能發展，做好各種應變準備、持續強化自我防衛。記者林汪靜／攝影

美麗島電子報公布最新民調結果顯示，台灣民眾對於「解決台灣與中國的政治爭議，兩岸最終難免有軍事戰爭」，認為「不同意」者來到相對低點54.2%，「同意」則來到相對高點39.6%。陸委會29日表示，會做好各種應變準備、持續強化自我防衛，並呼籲「北京當局早日打消以武力解決爭議，以溝通對話處理兩岸分歧。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正於29日的例行記者會上表示，有關各項民調反映台灣民意對兩岸情勢未來發展看法的變化，都會納入參考。

他強調，政府致力於維繫兩岸和平穩定立場一貫而堅定，也會關注兩岸情勢未來可能發展，做好各種應變準備，持續強化自我防衛，以及和理念相近的國家合作，堅定捍衛國家主權與自由民主，也要呼籲北京當局早日打消以武力解決爭議的態度，以溝通對話處理兩岸分歧。

北京 陸委會 民調 台灣 邱垂正

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