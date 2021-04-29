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兩岸拚造艦 大陸新船如「下水餃」 習近平中國夢引來西方圍堵

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陸國防部：美馬斯廷號近距離偵察 中方艦艇警告驅離

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國防部發言人吳謙。澎湃新聞
大陸國防部發言人吳謙。澎湃新聞

大陸國防部發言人吳謙今天表示，近日，美馬斯廷號驅逐艦持續對中方艦艇編隊近距離偵察，中國海軍艦艇對美艦予以警告驅離；中國國防部已就此向美方提出嚴正交涉。

據澎湃新聞報導，大陸國防部今天舉行例行記者會，有記者問：「近期，美軍艦機頻繁在中國周邊海空域活動。4月以來，麥凱恩號驅逐艦穿航台灣海峽，羅斯福號航母戰鬥群進入南海。近日，美海軍網站發布馬斯廷號驅逐艦艦長近距離觀察遼寧艦的照片，美士兵推特發布遼寧艦艦載機起降的影片。中方作何評論？」

吳謙回應表示，近日，中國海軍遼寧艦航母編隊在有關海域開展正常演訓活動期間，美馬斯廷號驅逐艦持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣。中國海軍艦艇對美艦予以警告驅離。中國國防部已就此向美方提出嚴正交涉。

他指出，美現政府就職以來，美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%。美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對。

吳謙說，中方敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守中美海空相遇安全行為準則、國際海上避碰規則等規則，杜絕再次發生類似危險事件。

軍艦 海軍 國防部

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