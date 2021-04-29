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兩岸拚造艦 大陸新船如「下水餃」 習近平中國夢引來西方圍堵

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吳釗燮：陸持續以假訊息等方式對台 似乎為了準備終戰

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮接受英國媒體專訪，談兩岸關係等議題。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受英國媒體專訪，談兩岸關係等議題。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮昨天接受英國媒體訪問時表示，中國持續透過假訊息、混合戰（hybrid warfare），近期更加強「灰色地帶」（gray-zone）活動等策略試圖打擊台灣人民對政府的信任，這些似乎都是為了準備對台終戰（final military assault against Taiwan）。

外交部表示，吳釗燮28日接受英國「Sky News」電視台駐北京亞洲特派員Tom Cheshire視訊專訪，說明我國因應中國軍事威脅、兩岸關係現況及台英關係等議題；訪談內容已於該電視台28日晚間7點旗艦節目「Sky News Tonight」播出。

節目指出，兩岸可能是世界上最危險的熱點之一，或許可能讓中美因此開戰，中國將台灣視為領土的一部分，誓言若有必要會以武力拿下，兩岸分治過去維持了七十幾年，但現在看起來似乎較為困難。

吳釗燮說，中國持續透過假訊息、混合戰，近期更加強「灰色地帶」活動等策略試圖打擊台灣人民對政府的信任，這些似乎都是為了準備對台終戰；吳釗燮也說，為了因應中國政府相關侵略行徑，我方持續強化國防自衛能力，也更積極與美、英、日及歐盟等理念相近國家加強合作交流，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

記者詢問台灣如何抗衡及因應中國近期在台海周邊不斷的軍事動作，吳釗燮表示，台灣是我們的國家，自由民主是2350萬人民選擇的生活方式，台灣人民將繼續堅定捍衛家園及得來不易的民主制度到最後，台灣身處中國威權秩序擴張的最前線，中國政府如果武力犯台，後果將是全球性的。

英國駐日本大使館日前證實，英國新入役的大型艦空母艦伊利沙白女王號戰鬥群將駛往日本和韓國等進行一系列訪問，並與兩國部隊進行聯合演練；吳釗燮說，英國派出戰鬥機和戰艦到印太地區，展現英國對此在意，相信這個區域是樂見的。

針對兩岸關係，吳釗燮表示，中國持續向國際社會謊稱台灣是中華人民共和國的一部分，但事實上中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實，更是現狀。我國政府維持台灣自由民主現狀的政策溫和、踏實且負責，已廣獲國際間高度肯定與讚揚。

吳釗燮表示，台灣作為民主燈塔，吸引更多人士嚮往自由民主制度，使中國共產黨威權統治備感威脅。因此中共持續對台灣進行文攻武嚇，除不斷進行軍事滋擾與威脅外，也利用所謂「一中原則」打壓台灣的國際空間。

外交部表示，「Sky News」電視台於1989年開播，目前在全球127個國家播出，收視觀眾達2億；「Sky News Tonight」由資深主播Dermot Murnaghan主持，是該電視台每日晚間分析重要國內外新聞的代表性節目。

外交部長吳釗燮接受英國媒體專訪，談兩岸關係等議題。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受英國媒體專訪，談兩岸關係等議題。圖／外交部提供

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