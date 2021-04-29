在岸、離岸人民幣對美元 均升破6.47關口

在美國聯準會主席鮑爾重申「鴿派」政策立場後，隨著美元指數應聲下挫，人民幣對美元匯率今（29）日在岸和離岸市場繼續強勢走高，盤中均升破6.47關口。

澎湃新聞報導，人民幣對美元即期匯率以6.4745兑1美元開盤後拉升，盤中再升破6.47關口，最高至6.4641元，升幅一度超過200個基點。今年以來，人民幣對美元即期匯率累計升值超過1%。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率盤中同樣升破6.47關口，最高至6.4630元，升值超過100個基點。今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計升值超過0.5%。

人民幣對美元中間價今日報6.4715元，較前一交易日升值138個基點，創近2個月高點。

美國聯準會宣布將聯邦基金利率目標區間維持在0至0.25%不變，符合市場預期。在隨後的新聞發布會談及市場普遍關注的何時縮減購債規模，鮑爾保持其鴿派論調稱，經濟復甦仍然不均衡，現在還不是談論縮減購債規模的時候。

滬上某股份行外匯交易員表示，美元最近承壓走弱，即期匯率也一改前幾日的區間窄幅震盪走高，今天波幅擴大，連漲的勢頭可能還會持續。

浙商證券李超認為，美國聯準會傳遞態度偏鴿派，縮量寬鬆信號可能在第3季度，美元方面繼續維持美元全年中樞90，前高後低的判斷，運行區間上限可能為92至93元，區間下限可能為87至88元。