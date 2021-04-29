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拜登：習近平打賭美國民主勝不過專制
美國之音報導，美國總統拜登當地時間28日在參衆兩院聯席會議上首次發表演說前稱，大陸正把美國面臨的挑戰，看作是民主能否在21世紀獲得成功的指標；拜登直言，大陸國家主席習近平在打賭民主趕不上專制。
美媒指，拜登在這裡暗示，政治制度的不同是中美關係的核心。而中方對中美制度分歧曾多次回應，其中大陸外長王毅日前強調，大陸不會照搬外國模式，「民主不是可口可樂，全世界一個味道」。
美國新政府上任100天之際，拜登對聚集在白宮的全國性電視台和有線新聞主播說，這個時刻是關鍵的，「他們（中方）將在歷史書上書寫這一點......不是關於我們這裏的任何人，而是關於民主能否在21世紀發揮作用」。
拜登說，「事情發展得太快了。在這個世界上，在科技和其他一系列問題上，事情變化得如此之快，問題是：在一個像美方這樣的天才民主國家，你能否就與專制競爭的時間表上，達成共識？」
拜登之前也表達過這樣的看法。他在上任後舉行的首次記者會上評價習近平時說，像俄國總統普亭一樣，他是那種認為專制是未來的潮流、民主在一個越來越複雜的世界裡無法發揮作用的人之一。
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