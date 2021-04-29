陸駐印大使：陸企有至少2.5萬部製氧機訂單 正加班處理
印度新冠肺炎疫情嚴重，28日新增逾36萬例確診個案。當地醫療物資嚴重短缺，各國紛紛施以援手。中國大陸駐印度大使孫衛東昨晚發Twitter稱，中國的醫療器械供應商正在加班處理來自印度的訂單，最近幾天收到至少2.5萬部製氧機訂單。
據香港01報導，孫衛東表示，運送醫療物資的貨機正在安排，中國海關將為相關流程提供便利。他又稱，中國願意隨時向印度人民提供支持和幫助，首批制氧機已運往印度，並將鼓勵和指導中國企業積極參加合作，為印度所需的醫療物資提供便利。
據此前報導，印度多地的醫用氧氣等醫療資源短缺，其中黑市氧氣瓶售價已上漲近10倍。製氧機是新冠肺炎救治所需的重要醫療物資，目前當地政府正從國外尋求供應。
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