拜登喊話習近平 美中之間是競爭而非衝突

美中關係緊張之際，美國總統拜登在上任滿100日前夕，美東時間28日到國會發表演說稱，美國、中國大陸和其他國家正在競爭，包括中國大陸在內的每個國家，在全球經濟中都必須遵循相同的規則，希望國家之間是競爭而不是衝突。

信報財經報導，拜登表示，曾與大陸國家主席習近平對話，形容對方坦誠，大陸想成為世上最具影響力的國家。而世上的專制者都認為，在21世紀，民主沒法同專制競爭，因要取得共識很耗費時間，而他提出改善美國基建的方案，旨在提升美國的競爭力。

他舉例，沒有理由美國不能引領全球替代能源和電動汽車的生產，強調美國工人都可以生產風電渦輪機、電動車和電池，並在全球領先，不一定要在大陸生產。

拜登表示，大陸等每一個國家在全球經濟上，都要按同樣規則行事，他與習近平討論時表明，美方歡迎競爭，不尋求衝突，但美國一定會捍衞全面自身利益，反對不公平措施，包括補貼和國營企業偷取知識產權。

他又稱，美國會保持印太地區的強大軍事存在，強調美國在人權自由等問題上，不會退縮。