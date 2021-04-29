廈門台胞證 到台商協會也能辦

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廈門市公安局出入境管理局台胞台企服務站，27日在廈門市台商投資企業協會揭牌成立，這是福建省首家設在台商協會的出入境台胞台企服務站。首次申請或到期換領五年期台胞證，可通過廈門市台商協會預約，廈門出入境民警上門到服務站集中辦理。

中新社報導，廈門市台商協會會長吳家瑩通過填寫申請表、遞交材料、拍照到受理等一系列操作後，僅用五分鐘時間就辦理好了五年期台胞證的換發業務。作為首批辦理者，吳家瑩直呼相當方便。

2017年到廈門工作的台灣青年林冠宏，當天前來辦理到期台胞證換領。他也表示，廈門市台商協會是每個在廈台胞熟悉的場所，此次出入境民警上門服務的效率讓人印象深刻。

服務站成立後，廈門出入境民警除了上門為台胞集中辦理，還將不定期駐點接受台胞有關出入境方面的諮詢，幫助協調解決台胞台企遇到的實際困難。據統計，廈門現有常住台胞約12萬人。2017年以來從廈門入境的台胞達375萬人次，廈門口岸簽發的台胞證數量，位列中國大陸第一。

廈門 台商 台胞證

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