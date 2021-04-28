第六輪中德政府磋商 李克強：中德支持多邊與自由貿易

大陸國務院總理李克強今下午以視訊方式與德國總理梅克爾舉行第六輪中德政府磋商。李克強指出，當前國際形勢發生複雜深刻變化，疫情遠未結束，保護主義繼續存在。中德作為世界主要經濟體和有影響力的國家，都支持多邊主義和自由貿易，雙方應當為開放、互利、共贏合作作出表率。

據中國政府網消息，李克強說，中國大陸對外開放在不斷擴大，相關新舉措逐步落地，包括德國在內的各國企業從中受益。儘管去年受到疫情衝擊，中德雙邊貿易額仍逆勢上揚，體現中德合作的高水準與巨大潛力。中德合作直接受益者是兩國人民，也有利國際產業鏈供應鏈的穩定。

李克強指，中德在一些問題上有不同看法，這是客觀事實。只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。

他並稱，明年是中德建交50周年，雙方應排除不必要的干擾，確保兩國關係長期健康穩定發展。

梅克爾則指，在中德政府磋商機制推動下，雙方外交、經貿、農業、社會、食品安全、可持續發展、應對氣候變化等領域合作達到新的廣度和深度，盼這一機制能夠延續下去。

梅克爾說，德方願同中方進一步推進疫苗生產和互認合作。中歐投資協定是透明、對等的，將為雙方經貿合作提供更多保障。