林鄭月娥：香港國民教育有缺失 港府須加以改善

香港特首林鄭月娥28日表示，香港的國民教育有缺失是不爭的事實，港府很有決心必須對此加以改善。她指出，香港的公民和社會發展課程，其中有三分之一將會學習今日中國。

中新網報導，林鄭月娥，在香港立法會出席「行政長官質詢時間」回應議員提問時表示，港府會全方位提升國民教育，首先從學校做起，今年9月起替代通識科的公民和社會發展科，其中三分之一課程會學習今日中國。

她還說，香港國安法也要求加強國安教育，所有這些工作都在不斷推進，但教育工作無法立刻看見成效，她呼籲香港各界共同努力。

另外，林鄭月娥表示，目前香港的疫苗接種仍不盡理想。她還提到，香港正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但這個的前提是堵塞漏洞，避免有港人為逃避強制檢疫，而透過澳門前往大陸。