快訊

機師染疫風暴延燒！華航居檢採「一人一戶」 五月起將分組居家辦公

台南累積雨量少得可憐！全台雨最多的地方在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林鄭月娥：香港國民教育有缺失 港府須加以改善

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特首林鄭月娥28日表示，香港的國民教育有缺失是不爭的事實，港府必須對此加以改善。（圖／取自中新網）
香港特首林鄭月娥28日表示，香港的國民教育有缺失是不爭的事實，港府必須對此加以改善。（圖／取自中新網）

香港特首林鄭月娥28日表示，香港的國民教育有缺失是不爭的事實，港府很有決心必須對此加以改善。她指出，香港的公民和社會發展課程，其中有三分之一將會學習今日中國。

中新網報導，林鄭月娥，在香港立法會出席「行政長官質詢時間」回應議員提問時表示，港府會全方位提升國民教育，首先從學校做起，今年9月起替代通識科的公民和社會發展科，其中三分之一課程會學習今日中國。

她還說，香港國安法也要求加強國安教育，所有這些工作都在不斷推進，但教育工作無法立刻看見成效，她呼籲香港各界共同努力。

另外，林鄭月娥表示，目前香港的疫苗接種仍不盡理想。她還提到，香港正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但這個的前提是堵塞漏洞，避免有港人為逃避強制檢疫，而透過澳門前往大陸。

香港特首 林鄭月娥 國安法

延伸閱讀

香港支聯會：結束一黨專政 林鄭：要尊重執政共產黨

支持度創新低 林鄭月娥《香港電台》開節目

申辦六四晚會 港支聯會：堅持結束一黨專政

香港支聯會申辦「六四」晚會 康文署：暫停處理申請

相關新聞

日本要求刪推特涉核廢水插畫 趙立堅回嗆：已置頂

大陸外交部今天下午例行記者會上，有日本記者向發言人趙立堅提問，關於趙所發的涉及日本核廢水的推特，日方已向中方表明抗議，並...

林鄭月娥：香港國民教育有缺失 港府須加以改善

香港特首林鄭月娥28日表示，香港的國民教育有缺失是不爭的事實，港府很有決心必須對此加以改善。她指出，香港的公民和社會發展...

整治不斷… 習近平喊話安撫：民企放心大膽發展

在多家指標性民營企業接連遭官方整治後，國家主席習近平近日出面喊話安撫。據中新社報導，習近平26日在廣西視察時說，「我們鼓...

香港支聯會：結束一黨專政 林鄭：要尊重執政共產黨

香港支聯會27日提交申請舉辦今年六四燭光晚會，支聯會堅持其5大綱領，包括「結束一黨專政」，沒有改變想法。香港康文署回覆查...

中國人口50多年來首次下降 暴露人口危機加劇

英國《金融時報》援引數名知情研究者稱，根據中國尚未公開、去年12月的人口普查結果，中國總人口數將不到14億，為1950年...

金融時報：中國人口下降至低於14億 衝擊大

中國延後公布最新人口普查結果，英媒金融時報引述知情人士表示，根據最新普查，中國全國總人口不到14億，將是約60年來首次人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。