日本要求刪推特涉核廢水插畫 趙立堅回嗆：已置頂

大陸外交部今天下午例行記者會上，有日本記者向發言人趙立堅提問，關於趙所發的涉及日本核廢水的推特，日方已向中方表明抗議，並要求刪除，趙回嗆，「我已經把推特置頂了」，插畫反映的是正當民意和正義呼聲。

據澎湃新聞，趙立堅表示，據他所知（就其推特內容），是一幅中國青年插畫家的畫作。這首先說明了葛飾北齋先生的原作在中國有一定知名度，中國民眾對日本文化是相當了解的。這幅新作品反映出中國民眾對日本政府單方面決定以排海方式處理福島核汙染水的擔憂和不滿。

他表示，事實上不僅是中國，日方行徑已經引發多國政府、國際組織、全球300多個環保團體，和包括日本國民在內的各國民眾的強烈反對和嚴重關切。

趙立堅指出，中方多次提到福島核汙染水有害物質多、危害極大。美國科學雜誌、德國海洋科學研究機構、俄羅斯、韓國等多國學者認為，日方擬排放的核汙染水即使經過仔細清洗，仍含有大量放射性物質同位素，其中碳14的半衰期可達5730年。核汙染水自排放之日起，未來幾十年內將影響太平洋沿岸全部國家，所含放射性物質將對全球海洋環境造成數千年之久的危害。

他表示，日方為了省錢，單方面決定將核汙染水排海極不負責任。日方錯誤決定在先，中方抗議在後，日方做了壞事，還不讓別人說嗎？全世界抗議不是一天兩天了，日方一些官員一直裝聾作啞，為什麼對一幅插畫作品氣急敗壞，他們應多聽聽世界人民對於核汙染水排海的抗議呼聲，日方應認清自身責任，履行國際義務，撤銷錯誤決定。

趙還說，他已把推特置頂了，插畫反映的是正當民意和正義呼聲，日本政府需要撤銷錯誤決定並道歉。