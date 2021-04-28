快訊

「報國的路不是只有一條」 趙少康宣布不參選國民黨主席

香港立法會通過財政預算案 消費券擬暑假派發

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港財政司司長陳茂波。（圖／取自央視）
香港財政司司長陳茂波。（圖／取自央視）

香港立法會28日在40票贊成、1票反對及1票棄權下，三讀通過香港政府財政預算案下的「2021撥款條例草案」。香港財政司司長陳茂波指出，預算案推出大規模逆周期措施，其中的電子消費券會盡快敲定細節，目標在暑假接受申請。

央視新聞報導，陳茂波在二讀辯論發言時表示，隨著貨物出口表現明顯增強，加上低基期效應，相信下星期公布的香港首季GDP會獲得較好的年度增長數據。但香港經濟仍然受到多重因素影響，其中疫情防控是關鍵，呼籲民眾積極接種疫苗。

他在預算案中預測今年香港經濟GDP增長在3.5%到5.5%之間，港府正檢討相關預測，將在下月公布最新數字。

陳茂波表示，雖然香港經濟有望復甦，但民眾及企業的「痛感」仍然存在，因此預算案推出大規模逆周期措施，當中的電子消費券會盡快敲定細節，目標在暑假接受申請。他重申，香港目前無條件討論開徵新稅，任何關於新稅項的建議都要經過社會深入及知情的討論。

而當天的1票棄權者是建制派議員，反對增加股票印花稅。香港財經事務及庫務局局長許正宇在二讀辯論發言時表示，會繼續推行調高股票印花稅。他說，還未能支持部分議員提出加入日落條款、調高單邊稅率或延遲生效日期等建議，強調面對日益增加的財政壓力，有需要改善政府財政狀況，任何修訂都難以讓每位議員滿意。

香港 消費券

延伸閱讀

香港支聯會：結束一黨專政 林鄭：要尊重執政共產黨

香港確診連5天個位數 再增1人打針後亡

進擊大灣區 香港新地1天連奪港粵2地涉資21.9億美元

支持度創新低 林鄭月娥《香港電台》開節目

相關新聞

香港立法會通過財政預算案 消費券擬暑假派發

香港立法會28日在40票贊成、1票反對及1票棄權下，三讀通過香港政府財政預算案下的「2021撥款條例草案」。香港財政司司...

大裁員後 港國泰航空再向員工提自願離職計畫

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而陷入經營危機的香港國泰航空公司繼去年進行資本重組及大幅裁員後，今天又向員...

涉特斯拉女車主維護權益？ 蔚來汽車：純屬謠言

特斯拉全球副總裁陶琳曾對車頂維權的張姓女車主指出她「背後有人」，有網友發現女車主進入車展的證件來自蔚來品牌的合作商「韋巴...

特斯拉官博曬「車友」慰問奶茶 學者：失敗的公關文

特斯拉剎車維權事件尚未有定論。特斯拉25日發布消息，張女士需要休息兩天，之後再聯繫。而27日特斯拉的一條微博稱，「我們所有的同事都承受著巨大的壓力」，另一邊曬出了「車友們自發送過來的各種慰問品

印度醫療資源告急 中企「魚躍醫療」接大單

印度新冠疫情嚴峻，醫用氧氣和病床極度匱乏，財聯社稱，中國醫療器械企業龍頭之一「魚躍醫療」內部人士表示，目前印度的主要需求...

上海復旦大學與匈牙利簽協議 將在布達佩斯設分校

匈牙利政府與上海復旦大學27日簽訂協議，將在匈牙利首都布達佩斯成立可容納6千名學生的分校，這為復旦在歐盟立足開闢了道路。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。