香港立法會通過財政預算案 消費券擬暑假派發

香港立法會28日在40票贊成、1票反對及1票棄權下，三讀通過香港政府財政預算案下的「2021撥款條例草案」。香港財政司司長陳茂波指出，預算案推出大規模逆周期措施，其中的電子消費券會盡快敲定細節，目標在暑假接受申請。

央視新聞報導，陳茂波在二讀辯論發言時表示，隨著貨物出口表現明顯增強，加上低基期效應，相信下星期公布的香港首季GDP會獲得較好的年度增長數據。但香港經濟仍然受到多重因素影響，其中疫情防控是關鍵，呼籲民眾積極接種疫苗。

他在預算案中預測今年香港經濟GDP增長在3.5%到5.5%之間，港府正檢討相關預測，將在下月公布最新數字。

陳茂波表示，雖然香港經濟有望復甦，但民眾及企業的「痛感」仍然存在，因此預算案推出大規模逆周期措施，當中的電子消費券會盡快敲定細節，目標在暑假接受申請。他重申，香港目前無條件討論開徵新稅，任何關於新稅項的建議都要經過社會深入及知情的討論。

而當天的1票棄權者是建制派議員，反對增加股票印花稅。香港財經事務及庫務局局長許正宇在二讀辯論發言時表示，會繼續推行調高股票印花稅。他說，還未能支持部分議員提出加入日落條款、調高單邊稅率或延遲生效日期等建議，強調面對日益增加的財政壓力，有需要改善政府財政狀況，任何修訂都難以讓每位議員滿意。