馬曉光：台獨與反台獨較量 已非傳統政治紛爭

針對當前兩岸僵局，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，兩岸關係緊張動盪的根源在於民進黨當局和台獨分裂勢力的謀獨挑釁；台獨與反台獨的較量，已不是所謂兩岸傳統的政治紛爭。

大陸國台辦今天舉行記者會，有記者提問：近期有民調顯示，對於兩岸如果要解決長久累積的政治爭議，最終難免會發生軍事戰爭的說法，有近四成台灣民眾同意，有54%不同意。國台辦有何評論？

馬曉光表示，不對民調作評論，但要強調兩點。首先，大陸和台灣同屬一個中國，正是基於上述法理與現實，兩岸雙方達成九二共識，共同表明了海峽兩岸均堅持一個中國原則，努力謀求國家統一的立場和態度，從而為兩岸關係和平發展奠定了共同政治基礎。至於雙方存在的固有政治分歧，九二共識運用政治智慧做了擱置爭議的處理，未來雙方完全可以在一個中國原則基礎上，通過平等協商尋求解決之道。

第二，馬曉光說，當前兩岸關係緊張動盪的根源在於民進黨當局和台獨分裂勢力的謀獨挑釁。台獨分裂國家主權和領土，損害兩岸同胞共同利益，損害中華民族根本利益。台獨與反台獨的較量，已不是所謂兩岸傳統的政治紛爭。相信廣大台灣民眾能夠辨明兩類不同性質的矛盾，認清台獨的危害和危險性。

他說，兩岸同胞都是中國人。願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不容忍台獨，絕不允許國家分裂的悲劇重演，如果台獨勢力以為挾洋自重就可以鋌而走險，必將遭受沉重打擊，把台灣推入深淵。

針對日前解放軍海軍有三型主力艦艇在海南入列服役，台灣方面指解放軍在南海的布局已造成周邊地區的緊張，馬曉光表示，大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，大陸捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，能力不容置疑。

此外，對於世衛大會將於5月下旬在歐洲舉行，據報歐盟理事會稱，歐盟支持台灣參加會議，馬曉光說，台灣是中國的一部分。任何有關「中國台灣地區」參與國際組織，包括世衛組織活動，都必須按照一個中國原則處理。正告民進黨當局，炒作世衛大會涉台問題的謀獨伎倆，不會得逞。