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支持度創新低 林鄭月娥《香港電台》開節目

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 香港民意研究計劃公布香港特首林鄭月娥和港府支持率最新民調，林鄭支持度下跌至18%，是今年2月以來的新低，39%的受訪民眾都給她0分，整體評分為32分。

這份針對1000的調查訪問顯示，林鄭支持率竟值高達負50%，創下今年3月以來的新低。此外港人對港府滿意率也持續下跌至19%，不滿意率高達59%，滿意率淨值為負40%。不信任港府的比例高達52%，信任的有32%。

林鄭月娥新節目

香港特首林鄭月娥在臉書宣布，28日起將在香港公營媒體機構《香港電台》(港台)電視主持「選委界別分組面面觀」，以「對談」形式「與來自不同界別的嘉賓探討經全國人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，完善香港特區選舉制度的內容」。香港電台表示，此節目總共將播出40集，每次播出兩集，每集長12分鐘，一天重播三次。

3月30日，北京才通過立法，確保「愛國者治港」，減少了立法機構中的民主代表，加強了對選舉的控制，並引入了一個親北京的審查小組來選擇候選人。

雖然香港政府表示，這項改革將確保該城市的穩定和繁榮，但此舉引發了國際社會的譴責，質疑香港民主倒退，北京干預香港自主。

港台獨立性受損?

除了節目內容引起熱議，港台在香港國安法實施後發生的一連串人事變動也持續引發關注。除了多名高層請辭，香港《蘋果日報》報導，4位香港公務員體系人士「空降」港台，被質疑組成「4人審查小組」，擔心編采自主受影響。

此前港台被指「有問題」的節目，包括《香港故事：疫行者》、《鏗鏘集》及《議事論事》遭到停播或整改。以《議事論事》為例，根據香港東網，有關六四與國家安全的片段、六四燭光及「悼念六四無罪」口號片頭，還有在警方《港區國安法》紫色警告旗旁的手銬都遭到刪改。

(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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