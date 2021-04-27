中德總理28日視訊磋商 大陸冀鞏固雙方合作基本盤

經中德雙方商定，中國大陸總理李克強定28日同德國總理梅克爾以視訊共同主持第六輪中德政府磋商。中國外交部發言人汪文斌說，本輪中德政府磋商將統籌推進疫情後中德各領域務實合作，進一步鞏固中德合作的基本盤。

美國總統拜登執政之後，加強美國與歐洲盟友的協調，曾經聯手就新疆問題制裁幾名新疆官員。本月初，大陸國家主席習近平已與梅克爾通話，提出中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，實現戰略自主。之後，習近平又搶先在美國白宮舉行氣候變遷領袖峰會前，與梅克爾、法國總統馬克宏視訊對話。

大陸外交部發言人汪文斌27日指出，德國是中國在歐洲的全方位戰略夥伴。本輪中德政府磋商將統籌推進疫情後中德各領域務實合作，進一步鞏固中德合作的基本盤。其間，兩國總理還將就中德、中歐關係及國際和地區問題交換意見，並同兩國經濟界代表進行交流。