快訊

美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%

李克強主持國務院常務會議 主張深化知識產權領域放管服改革

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李克強表示，要深化知識產權領域放管服改革，更大激發創新動力和活力。（新華社資料照片）
大陸國務院總理李克強表示，要深化知識產權領域放管服改革，更大激發創新動力和活力。（新華社資料照片）

大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議強調，要深化知識產權領域放管服改革，更大激發創新動力和活力。壓縮商標專利審查周期，年底前將一般情形商標註冊周期由8個月壓縮至7個月，明顯壓縮發明專利和電子申請的商標變更續展審查周期。

據香港信報財經網，會議並指出，要營造全新研究氛圍，促進多出原創性成果；開放知識產權基礎數據助力企業研發創新；加強知識產權保護，依法打擊商標惡意註冊、非正常專利申請行為。

另外，要部署加強縣域商業體系建設，促進流通暢通和農民收入農村消費雙提升；會議要求把縣域作為統籌農村商業發展的重要切入點，發揮市場主體作用。

會議指出，要完善用金融等政策支持，將縣域商業設施納入鄉村振興投入保障範圍；推進農產品品質提升，擴大農村電商覆蓋面，發展農資直供直銷連鎖經營。

專利 國務院 電商 李克強

延伸閱讀

第6輪中德磋商 李克強明與梅克爾視訊

李克強：深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題

李克強：加強監管 深挖嚴查金融風險背後腐敗

李克強：大陸會長期成為全球投資重要目的地之一

相關新聞

涉前年香港理大反送中示威事件 香港警方拘捕21人

香港警方於26日上午拘捕21名拒保候查者，他們涉嫌於2019年11月18日在香港何文田一帶，意圖協助香港理工大學（理大）...

宣示主權 陸「釣魚台數位博物館」英日文版網站開通

4月27日，大陸釣魚台數位博物館英、日文版網站上線運行，正式開通。這是繼公布「釣魚台及其附屬島嶼地貌調查報告」後，大陸再...

陸委會諮委：陸恐加速吸納我高科技技術人才 應嚴防外流

陸委會日前舉行第26次諮詢委員會議，有委員指出，受美中科技戰影響，美中兩套系統持續相互脫鉤，大陸可能會加速吸納我高科技技...

從「中國驕傲」到全網刪帖 封殺趙婷？中外交部拒回應

「無依之地」（Nomadland，又譯「游牧人生」）導演趙婷奪得93屆奧斯卡最佳導演殊榮，但在中國網路上，這一消息遭到冷...

BBC：中禁澳令影響小 也難對其他國家「殺雞儆猴」

中國與澳洲近年關係惡化，中方從去年開始針對澳洲不同進口貨物加徵關稅、徵收保證金等懲罰性措施，但一年後，澳洲出口數據平穩，...

中國反間諜新規 重點單位名錄制

中國國家安全部26日公布「反間諜安全防範工作規定」，自公布之日起施行。規定明確中國國家安全機關根據單位性質、所屬行業、涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。