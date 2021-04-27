李克強主持國務院常務會議 主張深化知識產權領域放管服改革

大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議強調，要深化知識產權領域放管服改革，更大激發創新動力和活力。壓縮商標專利審查周期，年底前將一般情形商標註冊周期由8個月壓縮至7個月，明顯壓縮發明專利和電子申請的商標變更續展審查周期。

據香港信報財經網，會議並指出，要營造全新研究氛圍，促進多出原創性成果；開放知識產權基礎數據助力企業研發創新；加強知識產權保護，依法打擊商標惡意註冊、非正常專利申請行為。

另外，要部署加強縣域商業體系建設，促進流通暢通和農民收入農村消費雙提升；會議要求把縣域作為統籌農村商業發展的重要切入點，發揮市場主體作用。

會議指出，要完善用金融等政策支持，將縣域商業設施納入鄉村振興投入保障範圍；推進農產品品質提升，擴大農村電商覆蓋面，發展農資直供直銷連鎖經營。