北京台協換屆 陳文錧接任會長

北京台資企業協會今日舉行換屆，新任會長由晶華寶島眼鏡董事長陳文錧接棒。陳文錧今低調不願意受訪，僅匆匆表示，今天是很正常的換屆，因為疫情延期所以要好好舉辦，其餘的則未多談。

北京台資企業協會第十一屆會員大會暨理監事就職典禮今在北京飯店舉行，由於是閉門會議，不開放媒體參加，與會人士均低調不願多談。這一場換屆典禮原訂在1月13日舉行，不過因為疫情關係延到至今。而原會長章啟正則透過視訊參與大會。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，最快5月中試辦接種疫苗者縮短居家檢疫計畫，申請者須符4要件，包含完整接種2劑疫苗、入境前及入境後第7天採檢陰性且抗體檢驗陽性。今日與會人士也關注兩岸能否隨著疫苗接種而放寬人員往來的限制。