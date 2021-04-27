陸委會諮委：陸恐加速吸納我高科技技術人才 應嚴防外流

陸委會日前舉行第26次諮詢委員會議，有委員指出，受美中科技戰影響，美中兩套系統持續相互脫鉤，大陸可能會加速吸納我高科技技術、人才等，政府應嚴防我高科技、敏感技術及人才外流。此外，美國總統拜登希望強化美國製造業回流、重建美國供應鏈在地化，我政府應密注對台灣經濟及產業的影響。

陸委會第26次諮詢委員會議主題為「美中『2+2』會談後，美中台經貿關係變化、影響及台灣因應策略」。部分委員指出，受美中科技戰影響，美中兩套系統持續相互脫鉤，大陸可能會加速吸納我高科技技術、人才等，現階段大陸力推內循環及科技自主創新，台灣產業供應鏈優勢可能會受到影響，政府應留意關鍵產業技術，嚴防我高科技、敏感技術及人才外流。

委員還指出，美中對抗格局延續，2月24日拜登簽署行政命令，強化審查美國關鍵產業供應鏈、近日更揭櫫2兆美元基建計畫等作為，由此可見拜登政府希望強化美國製造業回流、重建美國供應鏈在地化，我政府應密注此情勢下對台灣經濟及產業的影響。

部分委員建議，在美中競爭延續，美國強調再工業化、投資美國之際，政府可思考美台如何於供應鏈、人才、技術、資本市場等面向加強連結，深化雙邊戰略夥伴關係，並持續協助產業多元布局、調整供應鏈，強化整體國家經貿發展利益。

學者表示，美中「2+2」會談顯示雙方皆有備而來，發言內容透露出各自有對內及對外政治需求。中國大陸原希藉此次會談使拜登政府重置對華政策，惟雙方嚴詞交鋒，突顯現階段美中敵意轉強，戰略互不信任；拜登政府將大陸定位為戰略競爭對手，延續前任川普政府部分對華政策，並透過聯合國際盟友圍堵大陸，美中關係呈現戰略對抗，美國未來如何調整對陸定位，是否會上升為戰略敵人，將影響未來美中台三角關係。

還有部分委員建議，因應疫後兩岸交流，在有效管理、循序漸進及風險控管等原則下，可適度開放兩岸文化藝文及觀光交流，以促進兩岸良性互動。