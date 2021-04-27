宣示主權 陸「釣魚台數位博物館」英日文版網站開通

4月27日，大陸釣魚台數位博物館英、日文版網站上線運行，正式開通。這是繼公布「釣魚台及其附屬島嶼地貌調查報告」後，大陸再度積極申張釣魚台主權的措施。

據新華社，該博物館中文版於2020年10月3日正式開通，生動展示了釣魚台及其附屬島嶼主權屬於中國的法律和歷史依據。釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土，為使國際社會進一步了解這一無可爭辯的事實，在原中文版本基礎上，網站開通了英文版和日文版。

大陸釣魚台數位博物館由福建師範大學釣魚台研究團隊設計創建。

大陸自然資源部昨天公布「釣魚台及其附屬島嶼地貌調查報告」，藉由繪製和公布釣魚台主島、北小島、南小島等詳細地貌和地圖，展現積極聲張主權的企圖。

北京連日來對釣魚台的動作頻頻，也為中日關係惡化再添陰影。

另外，日本外相茂木敏充今日在內閣會議發表今年度《外交藍皮書》，當中提及中國軍事擴張、公務船在釣魚台的行動造成日本疑慮，亦對新疆人權問題及香港落實《港版國安法》表示擔憂。