熟蛋返生孵小雞？河南官方調查「反智論文」

近日，鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍發表的關於熟雞蛋返生、煮熟綠豆芽返生發芽、物體隱形傳輸的論文引發廣泛爭議。在熟雞蛋返生的文章中，學生們利用「超心理意識能量」的方法使得雞蛋返生，而在物體隱形傳輸的文章中，試驗者則在意念下傳輸GPS，使得GPS完成幾十到幾百米的隱形傳輸。據北京青年報報導，鄭州市人力資源和社會保障局已介入調查，後續將發布調查結果。

引發廣泛爭議的論文是2020年6月《寫真地理》雜誌上一篇名為《熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）——孵化雛雞的實驗報告》的論文。論文提到，村民從郭太安養雞場提取新鮮雞蛋數枚，實驗將10枚生雞蛋分別編號並煮熟，隨後將10枚熟雞蛋分別放入茶杯。實驗者使用超心理意識能量的方法，開始雞蛋返生，20分鐘後雞蛋返生成功，並由觀察員進行透光試驗，並當場破殼一枚，證實雞蛋返生呈液態。之後，將返生雞蛋送回雛雞孵化場。

該論文隨後介紹了雞蛋的結構，但並未說明雞蛋為何會返生。論文第一作者為郭萍，是鄭州市春霖職業培訓學校校長。26日，郭萍表示，自己確實做了雞蛋返生的實驗，且實驗中返生的雞蛋已經孵出了小雞。

據天眼查資訊顯示，春霖職業培訓學校經營範圍包括電腦操作員、育嬰師、公共營養師、企業人力資源管理師、心理諮詢師、婚姻家庭諮詢師。該校實則進行未成年人腦科學相關培訓，校方曾發布招聘幼兒全腦開發講師、幼兒培訓講師等職位。

在該校微信公眾帳號中，學校曾舉辦第六感大賽專項教練培訓，培訓費5800元（人民幣，下同）/人，培訓內容包括特異制動：意念擰鋼勺、意念離體鐘擺、意念斷火柴等項目。第六感大賽專項教練培訓頁面中展示了部分學員的成果，包括教練帶領學員通過意念讓懸空的物體動起來，還有小學員用意念力擰斷火柴。

今年3月該校還組織了名為春霖全息生命研究院首期導師班，郭萍作為校長位列師資團隊之首。春霖教育官方微信公眾號介紹，這次培訓收費12800元/人，培訓內容包括高端課「一分鐘記憶整本書」「意念制動高階」「生命能量修持方法」等。

據北青報報導，春霖職業培訓學校的業務主管部門為鄭州市人力資源和社會保障局。26日，鄭州市人力資源和社會保障局一工作人員回應稱，目前相關部門對此事非常重視，已介入調查，調查結果將對社會進行通報。