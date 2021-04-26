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回應澳洲防長涉台言論 陸外交部：勿向台獨發錯誤信號

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞
大陸外交部發言人汪文斌。澎湃新聞

針對澳洲國防部長近期涉台言論，大陸外交部發言人汪文斌今天回應表示，台灣問題純屬中國內部事務，涉及中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預；希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

澳洲國防部長杜登日前表示，「不應低估」與中國因台灣爆發衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。他還說，隨著中國威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域。

汪文斌今天在大陸外交部記者會回應表示，注意到有關報導，他強調恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內部事務，涉及中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預。

他指出，造成當前兩岸關係緊張動盪的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁。中國必須統一，也必然統一。

汪文斌說，中方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，多做有利於台海和平穩定和中澳關係的事。

澳洲 台獨 汪文斌

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