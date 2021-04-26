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回應海內外台灣國是會議言論 陸：暴露偽善意、真台獨
大陸方面今天發布「國台辦發言人馬曉光答記者問」指出，針對有記者問：「蔡英文及賴清德25日在所謂海內外台灣國是會議發表挑釁言論，聲稱要讓台灣成為正常化國家。對此有何評論？」馬曉光表示，民進黨當局操弄和鼓譟謀「獨」議題，大肆散播「台獨」言論，進一步暴露了他們偽善意、真「台獨」的本質，撕下了他們所謂「緩和兩岸關係」的面具。
馬曉光表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，永遠不可能從中國分裂出去。涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。
馬曉光指出，民進黨當局和「台獨」分裂勢力的醜惡表演，再次證明他們頑固進行謀「獨」挑釁是台海和平穩定的最大亂源，是威脅台灣同胞利益福社的毒瘤，只會給台灣同胞帶來深重災難。這充分說明陸方堅決遏制和打擊「台獨」分裂活動，就是維護台海和平穩定，維護兩岸同胞共同利益。
馬曉光說，陸方正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，不要錯判形勢。頑固堅持「台獨」立場，幻想挾洋自重，謀「獨」挑釁，終將遭到可恥的失敗和歷史的審判。他還稱，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福社繫於國家統一，這是任何人、任何勢力都無法改變的歷史大勢。
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