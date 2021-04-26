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香港新加坡重啟航空旅遊氣泡 國泰及新航均表歡迎

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港旅發局歡迎香港政府與新加坡就重啟雙邊「航空旅遊氣泡」達成協議。（香港電台網圖片）
香港旅發局歡迎香港政府與新加坡就重啟雙邊「航空旅遊氣泡」達成協議。（香港電台網圖片）

香港特區政府宣布最快下月26日重啟與新加坡的「航空旅遊氣泡」，負責專屬航班的國泰航空及新加坡航空均歡迎重啟活動。

據香港電台報導，國泰方面表示，「旅遊氣泡」的航班會由已接種疫苗的機師及機艙服務員執勤，首班由香港出發的CX759航班，將於下月26日早上啟程，首班由新加坡出發的CX734航班，將於下月27日下午出發。

國泰下月27和29日，以及6月1、3、5、6、8日，都有航班分別由香港及新加坡出發。由6月10日起，國泰將營運每日一班來回新加坡的航班。

新加坡航空發言人就表示，新航認為恢復通關是從新冠肺炎疫後重建的重要里程，配合所制定的程序，更有助建立對國際航空安全旅遊的信心。新航支持在安全情況下，適度開啟新加坡及香港兩個航空樞紐間的航班服務，並會繼續按客運需求，靈活彈性調整運載力。

香港旅發局歡迎香港特區政府與新加坡就重啟雙邊「航空旅遊氣泡」達成協議，旅發局會繼續與旅遊相關行業合作提升防疫措施，冀能建立香港健康安全的旅遊形象。

主席彭耀佳在新聞稿表示，香港與新加坡重啟「航空旅遊氣泡」，代表香港重新開展國際旅遊的第一步，旅遊業界亦可藉此熱身，為稍後迎接更多旅客逐步重臨香港做好準備，預計旅遊氣泡開啟初段，主要客源是探親或有必須原因來香港的旅客，度假旅客在稍後也會陸續到訪。

新冠肺炎 COVID-19 香港 新加坡 國泰航空

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