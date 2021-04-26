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陸：盼美商界推動取消對中方加徵關稅

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸冀美商界助推動取消對華加徵關稅。（法國國家廣播公司中文網）
中國大陸冀美商界助推動取消對華加徵關稅。（法國國家廣播公司中文網）

中國大陸外交部副部長謝鋒表示，希望美國商界協助推動美國政府取消對中國貨的關稅。

香港信報財經網，謝鋒會見上海美國商會主席及會長一行，還有通用汽車、迪士尼等成員企業代表時稱，中國將深化改革開放，推動建設更高水平的開放型經濟新體制，將實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，歡迎美國企業積極參與，抓住歷史機遇。美企是中美合作的利益攸關方。

他表示，希望大家發揮積極影響，推動美國政府取消對華加徵的關稅，停止「脫鈎」斷供，停止無理打壓中國企業，為中國企業在美經營提供公平、公正、非歧視性環境。

他稱，用「競爭、合作、對抗」來定義中美關係過於消極、負面，不具建設性。中方並不諱言中美之間存在競爭，但認為競爭應該是良性的，而不是你死我活的角鬥賽。合作符合中美共同利益，應該是雙方相向而行的目標，應該成為兩國關係的主流。

他指出，中美兩國歷史文化、發展階段、社會制度不同，在一些問題上存在分歧很正常，正確的態度應該是加強對話、深化合作、縮小分歧、避免對抗，正確的方法應該是相互尊重、平等協商，實現互利雙贏。

上海 香港

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