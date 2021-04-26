國安局長陳明通：中共南海布局已造成周邊地區緊張

國安局長陳明通上午在立法院表示，國安局掌握中共新型艦艇在三亞成軍的資訊，而中共在南海的整個布局已造成周邊地區緊張關係。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「近期東亞情勢發展暨對我影響」為題進行專案報告，並備質詢。中共總書記習近平23日在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式。這3艘艦艇分別為075型兩棲攻擊艦海南艦、055型飛彈驅逐艦大連艦與094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號。

陳明通會前受訪表示，國安局都有掌握中共艦艇在三亞成軍的資訊，也可明顯看到中共在南海的整個布局已造成周邊地區緊張關係，國安局各方面都有注意到。

而針對澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，「不應低估」與中國因台灣爆發衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。他還說，隨著中國威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域。陳明通表示，中共近年加緊建軍，已引起周邊國家的緊張，國安局會關注杜登的示警。