共軍075兩棲登陸艦威脅 國防部：東南沙武器能嚇阻反制

中共075型兩棲登陸艦將續成軍，立委憂心此艦若針對東南沙兩島，我現有防衛武器不足，必須重新檢討。但國防部戰規司長李世強上午表示，面對共軍三棲進犯，我方在東沙島與太平島都有相對應的武器，可達嚇阻目的，但他無法公開說明品項。國安局長陳明通也認為，中共戰略目標、手段很清楚，這麼大的船只要一動，我方容易掌握。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通率官員報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」。蔡適應表示，中共新型兩棲登陸艦075，未來有三艘，使用對象可能是台灣周遭海域或離島，我國有哪些島嶼面對這型艦威脅？

陳明通表示，對岸對台作戰裡，最高是不戰而屈人之兵，以認知作戰讓我投降；其次則為攻佔外島施以壓力、以戰逼談、逼迫屈服；最後才是整個登陸。中共兩棲登陸艦上配屬有30架直升機，對台進犯已非僅海陸兩棲登陸，而是立體化空中垂直作戰。

蔡適應追問，面對中共075型兩棲登陸艦，太平島與東沙島的威脅最高？是否應化防務？海巡署長周美伍表示，東南沙兩島防務在2000年交由海巡署，一直持續在加強島上各項防務。

蔡適應追問，據海巡署公布，兩島最新軍備是國造人攜式紅隼反裝甲火箭，結合島上機砲，面對共軍直升機、戰車甚至075型兩棲登陸艦能達到嚇阻效果嗎？周美伍說，海巡署會協力友軍。

蔡適應要求國防部與海巡署，面對075型兩棲登陸艦艦載裝備的軍事威脅，包括直升機與海陸加強營，我方須重新檢討東南沙的武器配備，而他認為按東南沙現有防衛武器，顯無法抵擋。

李世強說，面對共軍三棲進犯，我方有相對應的武器，但他無法公開說明。他認為東南沙現有武器裝備可達嚇阻效果。但立委質疑，國防部的態度反而容易造成共軍誤判。兩島雷達設備必須精進，掩體要先作，我方不是要挑釁，但須強化島嶼防衛。

陳明通則說，中共戰略目標、手段很清楚，這麼大的船一動，我方容易掌握。