評論王毅民主可口可樂說 陳明通：己所不欲勿施於人

中國大陸外長王毅日前在對美視訊中表示「民主不是可口可口樂，美國生產原漿，全世界一個味道」。國安局長陳明通上午表示，中國大陸既然自已會這樣講，北京也要想想看，「已所不欲，勿施於人」，不要強加政治框架在台灣身上。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通率官員報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」。國民黨立委曾銘宗質詢表示，兩岸關係在後疫情時代，是不相往來，還是要強化交流？會漸入佳境或陷入困境？

陳明通答詢表示，陸委會新主委邱太三講得很清楚，他期盼兩岸關係能春暖花開。但兩岸長期以來就是一個問題，對方認為九二共識就是一中原則，沒有什麼各表，而我們不可能接受這樣的東西。中國大陸要將政治框架強加於我們，我們不可能接受。他過去常勸對岸，腦袋要轉一轉，兩岸要和平發展，要共存共榮，真正需要改變腦袋的是北京。

陳明通進一步說，結論是北京要動一動腦筋改變一些想法，不要強加其政治框架在人家身上。大陸一直抱怨美國強加政治框架在其身上，將心比心換面思考，他們講全世界不是只有可口可樂一種味道，但北京也要想想看，已所不欲，勿施於人，不要強加政治框架在我們身上，多年來都是這樣子。

立委追問，所以現在要維持現狀，不相往來？哪怕陷入困境？陳明通說，他不建議這樣解讀。兩岸長期在尋找均衡之下，應思考如何鞏固兩方的PAYOFF，這是比較進步的思考。