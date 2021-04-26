被開除中共黨籍後 王岐山部將董宏涉受賄罪遭逮捕

據新華社26日消息，中共中央巡視組前副組長董宏涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對董宏作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

中共中紀委12日宣布，由於嚴重違法違紀，開除董宏黨籍。董宏曾任中共元老薄一波秘書，仕途長期追隨大陸國家副主席王岐山，被視為王岐山部將，因此引起關注。

據星島日報報導，六十八歲的董宏去年十月落馬，有消息說，其妻也涉案，她組織了一個「藝術團」，近年非常活躍，在大陸各地表演，與商界關係密切。

中共中紀委此前公布，指董宏理想信念坍塌，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請；縱容、默許親屬及身邊工作人員牟利；腐化墮落，家風敗壞；大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、項目開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

據報導，董宏畢業於中國人民大學黨史系，曾任中共中央顧問委員會常務副主任薄一波的秘書。一九九八年，王岐山擔任廣東副省長，董宏跟隨南下擔任省政府副秘書長；王岐山返京出任大陸國務院經濟體制改革辦公室主任，董宏任體改辦產業體制司司長。兩年後，王岐山任海南省委書記，董宏南下任省委副秘書長。二○○三年SARS爆發，王岐山擔任北京市長，董宏則任北京市政府副秘書長。董宏曾任中央文獻研究室副主任，王岐山擔任中紀委書記，他擔任副部級巡視專員。