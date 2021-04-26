快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被開除中共黨籍後 王岐山部將董宏涉受賄罪遭逮捕

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
王岐山部將董宏涉受賄罪遭逮捕。星島日報
王岐山部將董宏涉受賄罪遭逮捕。星島日報

據新華社26日消息，中共中央巡視組前副組長董宏涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對董宏作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

中共中紀委12日宣布，由於嚴重違法違紀，開除董宏黨籍。董宏曾任中共元老薄一波秘書，仕途長期追隨大陸國家副主席王岐山，被視為王岐山部將，因此引起關注。

據星島日報報導，六十八歲的董宏去年十月落馬，有消息說，其妻也涉案，她組織了一個「藝術團」，近年非常活躍，在大陸各地表演，與商界關係密切。

中共中紀委此前公布，指董宏理想信念坍塌，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請；縱容、默許親屬及身邊工作人員牟利；腐化墮落，家風敗壞；大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、項目開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

據報導，董宏畢業於中國人民大學黨史系，曾任中共中央顧問委員會常務副主任薄一波的秘書。一九九八年，王岐山擔任廣東副省長，董宏跟隨南下擔任省政府副秘書長；王岐山返京出任大陸國務院經濟體制改革辦公室主任，董宏任體改辦產業體制司司長。兩年後，王岐山任海南省委書記，董宏南下任省委副秘書長。二○○三年SARS爆發，王岐山擔任北京市長，董宏則任北京市政府副秘書長。董宏曾任中央文獻研究室副主任，王岐山擔任中紀委書記，他擔任副部級巡視專員。

王岐山 中共 中紀委

延伸閱讀

大陸25日新增11例新冠肺炎確診 皆境外移入

大陸海警「釣魚台領海內」巡航

兩岸微流行／機票盲盒 上線秒殺

陸數位經濟發展指數 德陽指數發布

相關新聞

中共海軍72周年紀念圖集 美軍「翹腳看遼寧艦」竟入選

在中共海軍成立72周年紀念日，官方將美指揮官「翹腳」監視遼寧艦的照片選入紀念圖集，引起廣泛關注。香港和大陸媒體引述分析稱...

陸國安部：將建立「反間諜」安全防範重點單位名錄

大陸國家安全部26日公布《反間諜安全防範工作規定》，自公布之日起施行。規定明確大陸國家安全機關根據單位性質、所屬行業、涉...

被開除中共黨籍後 王岐山部將董宏涉受賄罪遭逮捕

據新華社26日消息，中共中央巡視組前副組長董宏涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，大...

大陸海警「釣魚台領海內」巡航

中日官員近日才就釣魚台問題隔空對嗆，大陸海警船昨又到「釣魚台領海內」巡航，即進入釣魚台十二浬之內海域，宣示主權意味濃厚，...

傳日討論 台海衝突自衛隊運用

日本共同社報導，多名日本政府消息人士廿四日透露，政府已開始正式討論台灣海峽出現突發事態時的自衛隊活動相關法律運用。

楊振寧寄語學子：找到正確方向

北京清華大學建校一一○周年之際，諾貝爾獎得主、九十九歲的楊振寧接受新華社專訪表示，清華一一○年校史和國運息息相關。他認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。