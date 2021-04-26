印度確診暴增 張文宏：加快疫苗接種難阻疫情爆發

印度衛生部25日公布，在過去24小時內，印度新增新冠肺炎確診病例近35萬例，連續4天創全球單日新增最高數字，引起全球關注。針對印度疫情，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，雖然印度流行病毒株出現雙突變，但疫情完全失控與上月印度放鬆了社會管控，以及當地政府處理疫情不夠積極有關，即使現時加快疫苗接種，亦未能阻斷疫情爆發。

據香港01報導，張文宏昨在微博發文解說印度疫情失控原因。他表示，印度變種病毒株B.1.617因含有S蛋白上E484Q和L452R的突變，被稱為「雙突變」病毒株。B.1.617去年10月在印度檢出，其比例自今年4月開始顯著增加，所佔比例已經超過70%。

據基因組數據提示的流行趨勢顯示，B.1.617的傳播性與美國變種病毒B.1.1.7相當，並高於南非變種病毒B.1.351。截至4月20日，B.1.617已在20多個國家被檢出，但其他國家並未發生類似印度的疫情大爆發，因此印度流行病毒株出現雙突變，並非此次疫情完全失控的原因。

張文宏指出，自4月16日起，印度每日死亡人數突破1300人，其趨勢與印度範圍內B.1.617佔比逐漸增高相對應，而近兩日的每日死亡人數更超過2000人。他認為，死亡人數上升主要與當地的醫療不足有關，當氧氣供給不足時，就會增加患者死亡風險，尤其是對年輕患者而言，氧氣是勝過任何藥物，可以降低年輕病人死亡，因此印度目前最需要的是氧氣。

對於印度疫情大爆發是否標誌著疫苗的失敗。張文宏表示，根據變種病毒株對於血清中和及疫苗的影響研究發現，接種當地疫苗和康復者血清的樣本對B.1.617中和活性下降約2倍，但仍對變種病毒株有效。目前，印度疫苗接種總量僅次於美國和中國，但因為其國內的人口基數較大，疫苗接種比例較低，因此根本達不到阻止疫情傳播的程度。

同時，根據官方數據，印度累計感染率為1.16%，距離群體免疫70%的水平估計仍需要幾十年，以及要至少數百萬人死亡。因此，印度後續的局勢存在非常大的不確定性，亦難以能通過疫情大流行獲得群體免疫。

張文宏提到，印度本次疫情爆發與當地社會管控放鬆，以及政府處理疫情手法有關。他表示，印度的社會管控自上月起出現放鬆，多次舉辦各種傳統文化節，徹底放棄社交距離的措施，且疫情爆發初期，政府對疫情處理也不夠積極，才會出現4月內疫情進一步發展。

他認為，即使印度立即加快疫苗接種也已經來不及了，後面還有更大的疫情爆發，後續只有採取極其嚴格的公共衛生措施，政府採取堅決的正確應對，加上當地民眾的高度配合，才能度過目前的危機。