中共海軍72周年紀念圖集 美軍「翹腳看遼寧艦」竟入選

在中共海軍成立72周年紀念日，官方將美指揮官「翹腳」監視遼寧艦的照片選入紀念圖集，引起廣泛關注。香港和大陸媒體引述分析稱，這是美軍故意對外公布「輕鬆」監控解放軍後，北京的一次非正式回應。

據香港01報導，4月23日是中國人民海軍成立72周年，中國海軍官方公眾號「人民海軍」推出72張圖片，展示中國海軍從白馬廟的小漁船到大陸國產航母出世，從一支13個人的部隊到五大兵種齊全的歷程。

72張圖片展示了從1949年至2021年來，中國海軍每一年裏最為重要或最有代表性的事件，因此第72張圖片對應的是2021年發生的事件。

值得注意的是，這張圖片內容是美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦（USS Mustin，DDG-89）與中國海軍航母遼寧艦並排航行，美軍一位指揮官「翹腳」坐著，另一位指揮官站立一旁，兩人皆在關注不遠處的遼寧艦。從美軍角度可以很清楚地看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。

大陸官方外圍媒體環球時報稱，這張照片的入選充分展示出中國海軍的自信和開放。環時引述分析人士稱，照片最早被刊登在美軍官方網站，其言外之意是美軍有意對外公布「輕鬆」監控解放軍，目的是凸顯自己「並不將遼寧艦戰力放在心上」。

報導認為，截至目前，中國官方沒有對美國的行為做出任何回應，而此次這張照片「入選」紀念圖集，或許算得上是一次非正式「回應」。

據報導，有分析指出，中國官方選擇這樣一張照片，展示出中國海軍的自信和開放的姿態。作為一個國際性軍種，選擇一張外軍尤其是美軍拍攝的照片來展示中國海軍的發展恰到好處。而且遼寧艦是中國首艘航母，也是中國海軍發展最為典型的代表，相遇地點在菲律賓海也展示出人中國海軍走向深藍的航跡。

其次，分析稱，這張照片入選在用意上則是反其道而行之。中國海軍展出的圖片圖說是：「2021年4月，中國海軍航母遼寧艦與美國海軍的一艘驅逐艦在菲律賓海有了近距離接觸。」此前美軍所配圖說為：「4月4日在菲律賓海拍攝，2名美軍軍官正在監測水面接觸情況。」

環時指出，中美雙方對於這張照片展示場景的時間、地點、主角是一致的，比較而言，中國海軍很大方地承認了「近距離接觸」，這表明相關操作很專業、自信。

還有分析說，第72張照片既是最後一張照片，也是新的開始。72張照片中記載了中國海軍很多個「首次」，2021年遼寧艦和美艦相遇菲律賓海並沒有被冠以「首次」，未來中國航母與美軍相遇的機率會越來越多，「希望美軍的攝影師能有更多的記錄。」