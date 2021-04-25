中國大陸今年首季對外直接投資增4.6%

大陸商務部公布，首季對外直接投資人民幣2061.4億元，約折合317.9億美元，按年增長4.6%，其中，對外非金融類直接投資人民幣1608.1億元，折合248億美元，按年下降4.9%。

據香港信報財經網，期內，對外承包工程完成營業額人民幣1953.1億元，與去年同期基本持平；新簽合同額人民幣3472.4億元，按年下降10.2%。對外勞務合作派出各類勞務人員7.4萬人，上月底在外各類勞務人員59萬人。

大陸商務部表示，首季對「一帶一路」沿線國家投資合作穩步增長，非金融類直接投資44.2億美元，按年增長5.2%，占同期總額的17.8%。

此外，流向製造、訊息傳輸等領域的投資增長較快。流向製造業的投資38.4億美元，按年增長17.8%；流向訊息傳輸業16.2億美元，按年增長20.9%。地方企業對外投資亦有所增長，對外非金融類直接投資200.3億美元，按年增長9.9%，占同期對外直接投資總額的80.8%。東、中、西部地區對外投資按年增長分別達到7.2%、45.6%和6.3%。中國大陸企業承攬的境外基礎設施類工程新簽合同額412億美元。