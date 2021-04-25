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陸：中國海警艦艇編隊今在釣魚台「領海內」巡航

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
陸方表示，中國海警艦艇編隊今在釣魚台「領海內」巡航。澎湃新聞
陸方表示，中國海警艦艇編隊今在釣魚台「領海內」巡航。澎湃新聞

根據大陸微信公眾號「中國海警」4月25日消息，今天，中國海警2301艦艇編隊「在我釣魚島領海內」巡航。

日本防衛大臣岸信夫日前在自民黨議員會議演講時提到，中國海警船在釣魚台活動，以及在東海、南海等地活動日趨頻繁，「中國正在不顯眼的地方一步步侵略，最終目的是造成現狀全部改變，（日本）不能接受這樣的情形。」

對此，大陸外交部發言人趙立堅於23日回應說，「這種言論完全是信口開河，極其不負責任，誤導輿論。日本老百姓怎麼能客觀理性地看待中國發展，怎麼能對中日關係樹立信心？」

趙立堅強調，中國始終堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。其次，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法，是行使本國固有權利。

他還說，日本近代在亞洲四處侵略擴張，給包括中國在內的廣大受害國人民帶來深重災難，而時至今日，日方仍不願正視、反省侵略歷史，不時上演一幕幕否認、美化侵略歷史的政治鬧劇。「日方個別政客無視自身斑斑劣跡，大肆汙衊中國搞所謂侵略，他們究竟意欲何為？值得世人高度警惕。」

日本 趙立堅 釣魚台

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