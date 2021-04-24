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共軍首艘4萬噸級兩棲攻擊艦入列 習近平授旗授證

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
中共海軍三艘主戰艦艇23日在海南三亞軍港集中交接入列。中共總書記、中央軍委主席習近平出席交接入列活動。（央視截圖）
中共海軍三艘主戰艦艇23日在海南三亞軍港集中交接入列。中共總書記、中央軍委主席習近平出席交接入列活動。（央視截圖）

中共海軍又下水三艘主戰艦艇，當中包括首艘四萬噸級的兩棲攻擊艦。這三艘戰艦23日在海南三亞某軍港集中交接入列。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

央視今天報導，三型主戰艦艇一字排開，按海軍最高禮儀懸掛滿旗，來自海軍部隊和艦艇科研生產單位的代表2400人在碼頭整齊列隊。

23日下午3時30分許，習近平在主席台前將八一軍旗、命名證書分別授予長征18號艇艇長、政治委員，大連艦艦長、政治委員，海南艦艦長、政治委員。三型艦艇的艦艇長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗、命名證書。

中央軍委副主席張又俠主持儀式，中央軍委副主席許其亮宣佈艦艇入列和艦艇名、舷號。

交接入列儀式結束後，習近平登上新入列艦艇，檢閱艦艇儀仗隊，察看有關武器裝備，同官兵進行交流，並在航海日誌上簽名。

央視稱，這次交接入列的三型主戰艦艇分別命名為：長征18號艇、舷號421，大連艦、舷號105，海南艦、舷號31。

據了解，當中的海南艦是中共首艘075型的兩棲攻擊艦，排水量達四萬噸，大陸官媒稱具強大的機動作戰能力，是現代海戰特別是登陸和島礁作戰中的一支生力軍。造船工藝要求高，造價昂貴，是僅次於建造航空母艦難度的大型水面艦艇。

大連艦也是中共新式的055型導彈驅逐艦，排水量達萬噸，被大陸軍事迷稱為「大驅」，同型的「大驅」已有舷號101的南昌艦、102的拉蕯艦服役。

中共首艘兩棲攻擊艦、海南艦，23日舉行入列儀式。（百家號）
中共首艘兩棲攻擊艦、海南艦，23日舉行入列儀式。（百家號）

習近平 中共 海軍

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