快訊

直播／澳洲確診機師感染再擴大！新增1華航貨機組員確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王岐山釋出中美關係新方向 合作是雙方唯一正確的選擇

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中美乒乓外交50周年紀念活動，美國前國務卿季辛吉發表視頻致辭。圖源：新華網
中美乒乓外交50周年紀念活動，美國前國務卿季辛吉發表視頻致辭。圖源：新華網

中美「乒乓外交」50周年紀念活動今〈24〉日在北京舉辦,，大陸國家副主席王岐山透過視頻致辭，釋出中美關係新方向，他強調，當前，中美關係正處在重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

中美乒乓外交50周年紀念活動，當年親歷者400餘人透過線上線下方式出席。「乒乓外交」的關鍵人物、美國前國務卿季辛吉發表視頻致辭。

季辛吉透露當年「乒乓外交」的秘辛，他說，中美兩國破冰接觸，是毛澤東親自指示邀請美國乒乓球代表隊訪華，「他是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定。」

季辛吉如今看待當前美中分歧，他表示，如同「乒乓外交」代表對未來的期待，那就是美中兩國人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性達成一種諒解。

王岐山指出，「乒乓外交」以小球推動大球，開啟了中美關係正常化的歷史性進程。50年來，中美關係雖歷經風雨，但總體不斷前行。

王岐山強調，當前，中美關係正處在重要關口。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

季辛吉 王岐山

延伸閱讀

乒乓外交50年 季辛吉：盼美中人民達成諒解

博鰲論壇／習近平暗批美：給世界「帶節奏」

習近平博鰲論壇視訊致詞 暗批美方霸道

王岐山密友董宏收賄被開除黨籍 沒收違法所得

相關新聞

陸外長王毅視訊美智庫正告：打「台灣牌」是在「玩火」

大陸外交部長王毅在北京與美國的智庫組織美國對外關係委員會視訊交流時表示，美國新政府還未找到與中國打交道的正確路徑。針對涉...

陸聯俄抗美 宣佈俄中共同建設國際月球科研站

中國國家航天局和俄羅斯國家航太集團公司聯合宣佈：中俄將共同建設國際月球科研站。

王岐山釋出中美關係新方向 合作是雙方唯一正確的選擇

中美「乒乓外交」50周年紀念活動今〈24〉日在北京舉辦,，大陸國家副主席王岐山透過視頻致辭，釋出中美關係新方向，他強調，...

陸外長王毅：民主不是可口可樂 全世界一個味道

大陸因人權、威權統致屢遭國際質疑，外交部長王毅表示，「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。」他指，中國實行的...

陸批日防衛大臣信口開河

日本防衛大臣岸信夫在執政黨自民黨議員會議發表演講時直言「中國正在不顯眼之處步步侵略」，並稱「若台灣被赤化，情勢恐會發生嚴...

整頓直播營銷 陸畫網紅8紅線

為整頓網路平台亂象，大陸網信辦、國家市場監管總局等七部門昨天發布「網絡直播營銷管理辦法」，為網路直播畫出八條紅線，規定直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。