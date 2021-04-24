王岐山釋出中美關係新方向 合作是雙方唯一正確的選擇

中美「乒乓外交」50周年紀念活動今〈24〉日在北京舉辦,，大陸國家副主席王岐山透過視頻致辭，釋出中美關係新方向，他強調，當前，中美關係正處在重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

中美乒乓外交50周年紀念活動，當年親歷者400餘人透過線上線下方式出席。「乒乓外交」的關鍵人物、美國前國務卿季辛吉發表視頻致辭。

季辛吉透露當年「乒乓外交」的秘辛，他說，中美兩國破冰接觸，是毛澤東親自指示邀請美國乒乓球代表隊訪華，「他是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定。」

季辛吉如今看待當前美中分歧，他表示，如同「乒乓外交」代表對未來的期待，那就是美中兩國人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性達成一種諒解。

王岐山指出，「乒乓外交」以小球推動大球，開啟了中美關係正常化的歷史性進程。50年來，中美關係雖歷經風雨，但總體不斷前行。

王岐山強調，當前，中美關係正處在重要關口。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。