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陸聯俄抗美 宣佈俄中共同建設國際月球科研站

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
俄中宣佈共同建設國際月球科研站。圖源：觀察者網
俄中宣佈共同建設國際月球科研站。圖源：觀察者網

中國國家航天局和俄羅斯國家航太集團公司聯合宣佈：中俄將共同建設國際月球科研站。

陸媒引述俄羅斯國家航太集團公司發佈消息稱，美國計畫於2020年代在繞月軌道上建設一個門戶（Gateway）空間站，並邀請國際空間站的夥伴們參與項目。俄羅斯國家航太集團公司總經理羅戈津稱該項目無趣，因為不能確保所有參與者是平等的。在此背景下，俄羅斯與中國簽署了關於建設國際月球科研站的備忘錄。

理羅戈津稱，俄羅斯不僅需要確定為月球計畫何時製造何種火箭，而且還需要到2030年完成太空活動主要領域中讓宇航員登陸月球表面的任務。

人民日報報導，中國國家航天局和俄羅斯國家航太集團公司23日在南京召開國際月球科研站宣介會。中俄雙方發佈《中國國家航天局和俄羅斯國家航太集團公司關於合作建設國際月球科研站的聯合聲明》。

《聲明》指，國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放，在國際月球科研站的規劃、論證、設計、研製、實施、運營等方面開展合作，並歡迎在專案的各個階段，在任務的各個層級，以實物和非實物的形式參與國際月球科研站合作。

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