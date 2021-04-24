陸外長王毅：民主不是可口可樂 全世界一個味道

大陸因人權、威權統致屢遭國際質疑，外交部長王毅表示，「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。」他指，中國實行的社會主義民主政治，符合中國國情，是最廣泛的民主，僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上威權、專制的帽子，這本身就是不民主的表現。

大陸外交部網站今天披露王毅23日晚與美國對外關係委員會進行視頻交流的發言全文。這場視訊交流有近500名美方各界人士線上參加。

王毅指出，中國從不照搬外國模式，也不輸出意識形態，不要求別國複製中國的做法。而是主張各國都走符合自身國情和民眾需要的發展道路，彼此之間相互尊重，相互借鑒。

他說，最近有種論調，將中美之爭渲染為民主和威權之爭，以意識形態劃線，將世界各國標籤化。但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力。

王毅表示，中國特色社會主義道路不僅使14億中國人民擺脫了貧困落後，也讓中華民族再次為人類進步事業作出了重大貢獻。他表示，中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上威權、專制的帽子，這本身就是不民主的表現。如果打著民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動盪甚至災難。

王毅表示，一個和平的世界應該承載多樣的文明，一個穩定的秩序應該容納不同的制度，一個自信的大國應該包容多元的價值。中美幾十年的交往給我們的最大啟示是，中美雖然社會制度不同，但並不妨礙求同存異，合作共贏，和平共存。