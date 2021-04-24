陸外長王毅視訊美智庫正告：打「台灣牌」是在「玩火」

大陸外交部長王毅在北京與美國的智庫組織美國對外關係委員會視訊交流時表示，美國新政府還未找到與中國打交道的正確路徑。針對涉台，他正告美國，打「台灣牌」十分危險，是在「玩火」，希望美國不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策底線。

大陸外交部網站今天披露王毅23日晚與美國對外關係委員會進行視頻交流的發言全文。這場視訊交流有近500名美方各界人士線上參加。

王毅指出，美國新政府對華政策還沒有擺脫上屆政府的陰影，還沒有走出對華認知的誤區，還沒有找到與中國打交道的正確路徑。

王毅從戰略層面就如何看待中美關係談了五點看法：第一，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展。第二，希望美國與中國走出和平共處、合作共贏的新路。第三，希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度。第四，希望美國踐行真正的多邊主義。第五，希望美國停止干涉中國的內政。

王毅表示，中美要超越「新興大國和守成大國必將衝突」的宿命，超越意識形態和社會制度的差異，超越冷戰和集團對抗的思維，積極探索兩個大國和平共處、合作共贏之道。希望美國對外關係委員會秉持客觀公正立場，為推動中美關係重回正軌發揮建設性作用。

王毅還就經貿、涉疆、涉港、臺灣、中國如何運用實力、中國政治體制以及重要國際地區問題回答了現場提問，深入闡述了中方原則立場。

王毅表示，臺灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。堅持一個中國原則、反對台獨、維護台海地區和平穩定也符合美國的戰略利益。打「台灣牌」十分危險，是在「玩火」。

他指，兩岸實現統一是歷史大勢。「願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，同時堅決反對任何形式的台獨分裂活動。」

王毅強調，希望美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線。

針對涉疆問題，王毅認為，這不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、反極端主義問題。

針對前些年新疆地區嚴峻的暴恐形勢，中國政府依法打擊暴力恐怖活動，並採取一系列去極端化舉措，以教育方式剷除恐怖主義產生的土壤，取得了積極成效。新疆已連續4年多未發生暴恐案件。

他還指，所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」是出於政治目的捏造的彌天大謊。王毅反指，美國在「反恐戰爭」時期，將中國視為夥伴，雙方一致將東伊運列入恐怖主義組織名單。現在卻翻臉不認帳，聲稱要把東伊運移出名單。這種雙標和隨意讓國際社會質疑美方還有沒有原則？王毅說，歡迎美國朋友實地到訪新疆，親身瞭解真實的新疆，而不是偏聽偏信那些謊言和謠言。

另外，在香港議題上，王毅指，無論是香港國安法，還是今年修訂香港選舉辦法，都是為了完善一國兩制體系，確保一國兩制、港人治港、高度自治行穩致遠，實現香港長治久安。

修訂香港選舉辦法，重在落實愛國者治港這一基本原則。王毅指，這是鄧小平在香港回歸前就明確提出來的，是推進一國兩制的政治保障。他呼籲美方應尊重中國政府為落實好一國兩制所做的努力。