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傷人東北虎已被捕獲 共用五槍麻醉針制伏

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
漫布在東北密山白魚灣鎮村莊上的東北虎，23日晚間已被找到並制伏。圖／新浪
漫布在東北密山白魚灣鎮村莊上的東北虎，23日晚間已被找到並制伏。圖／新浪

大陸黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村傷人的野生東北虎23日晚已被找到，並以麻醉槍制伏送走。

新京報報導，一位知情人透露，這頭老虎體重約有四、五百斤（兩百多公斤），警方用麻醉槍開了4槍後又補了一槍才制伏，預計明天將對老虎進行體檢。

這頭成年東北虎，是23日一早出現在白魚灣鎮，有林業局工作人員在追蹤老虎時，遇老虎飛奔襲擊，其駕駛的車輛車窗被老虎拍碎，玻璃上出現一個不小的缺口。老虎在逃竄過程中，還把臨湖村2組田地旁將一名村民撲倒咬傷。

當地老一輩的村民稱，已有五十年沒見到野生東北虎進入村莊。北京師範大學生命科學學院副教授馮利民長期對虎豹種群監測，他表示，從現有資訊來看，這只東北虎很有可能來自俄羅斯的錫霍特-阿林山脈。

他說，這裡並非首次發現東北虎，前幾年也曾出現過東北虎，說明這裡屬於中俄邊境東北虎向大陸國內擴散的廊道。吉林省延邊朝鮮族自治州野生動植物保護協會秘書長李成也認為，根據東北虎出現的位置，已經能確定牠是從俄羅斯跨境而來。

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