29歲前香港民陣成員承認持有爆炸品 被判刑12年

現年29歲的前「香港民族陣線」成員盧溢燊因承認持有爆炸品三過氧化三丙酮（TATP），周五被法院判刑12年。

盧溢燊曾是成立於2015年的香港民族陣線成員，該組織是一個訴求香港獨立的小團體，在2020年《香港國安法》通過後宣布遣散成員。

香港警方前年7月在荃灣德士古道一座工廈單位破獲炸藥工廠，搜出約1公斤具高度爆炸性的TATP炸藥並逮捕盧溢燊。警方還表示，在盧溢燊家中找到《香港獨立論》等書籍，以及寫有「香港獨立，分裂國家，顛覆國家」字眼的宣傳品。

香港高等法院法官陳慶偉在判刑時認為，盧溢燊負責租用涉案的工廈單位，炸藥雖用途不明，但可在香港造成人命傷亡或財物損失，可見被告為「主腦」人物。法官還表示，若不判處有阻嚇性刑期，當屬法院無履行職責。此外，法官認為被告意圖顛覆國家並傳揚港獨立，案情比當年的葉繼歡案更嚴重，以該案的18年監禁作為量刑起點，考量到被告已承認制造炸藥意圖危害生命或財產罪，扣減刑期後判處12年監禁。

TATP過去曾被用於多起恐怖襲擊案，包括2005年倫敦爆炸案，以及2019年斯裡蘭卡的酒店和教堂襲擊事件。

在2019年反送中運動期間，成千上萬示威者走上街頭訴求香港民主。示威者與警方間的暴力沖突在長達數月的示威活動中不斷升級。香港警方在後期聲稱發現大量爆裂物和攻擊性武器。

法新社指出，雖然1997年香港回歸後，香港獨立一直只是邊緣的政治立場，但在反送中運動期間，「光復香港，時代革命」成為了重要口號，被北京視為無可容忍的挑釁。

去年北京快速通過《香港國安法》，列出分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力四宗罪。由於國安法的條文籠統模糊，導致該法能被廣義解讀與使用。迄今已有許多民主派異議人士遭到關押或擔憂被捕而流亡海外。

（香港電台、法新社等）

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