環時：中國可望7月前批准輝瑞疫苗進口上市

據中共官媒環球時報英文版報導，由德國BioNTech和中國復星醫藥共同開發的COVID-19疫苗（輝瑞疫苗），極有可能在7月前獲得中國批准上市，成為第一款獲准在中國大陸使用的進口疫苗。

報導引述消息人士稱，這款名為BNT162b2的信使核糖核酸（mRNA）疫苗一旦獲得授權，將可以很快在中國大陸推出，因為在上海進行大規模生產的關鍵步驟幾已準備就緒，包括生產工廠和冷鏈交付演習在內的相關準備工作正在進行中。

報導稱，中共上海市委書記李強與BioNTech創辦人兼執行長沙辛（Ugur Sahin）21日舉行視訊會議，這是該疫苗登陸該市的積極信號。

消息人士指出，在中國推出共同開發的疫苗將分3個步驟進行：批准進口和銷售；根據之前簽署的命令裝運一億劑疫苗，以及復星醫藥在中國生產該疫苗以滿足當地需求。

消息人士說，復星醫藥在上海浦東新區設置存儲工廠，該工廠已經配備了100多台冰箱用於存儲疫苗，並已對冷鏈運輸系統進行了多次演練。

報導稱，復星醫藥已將疫苗臨床試驗數據和相關資料提交給中國國家監管機構進行審查中。

陸媒第一財經15日引述復星醫藥指出，BNT162b2疫苗在中國大陸的二期臨床試驗進展順利，共招募960位參與者，完成兩劑接種後，目前隨訪階段沒有收到與疫苗相關的嚴重不良反應報告。

報導引述復星醫藥執行總裁回愛民稱，關於BNT162b2疫苗何時可以在中國大陸使用，公司正在和藥監部門溝通中。

中國迄今批准使用的5款COVID-19疫苗，均為國產疫苗。輝瑞疫苗可望成為中國批准使用的第一款進口疫苗。

2020年12月，復星醫藥宣布已經德國生技公司BioNTech簽訂協議，若獲得批准上市，BioNTech將於明年向中國供應至少一億劑COVID-19疫苗。香港、澳門均已採購使用這款被命名為「復必泰」的輝瑞疫苗。