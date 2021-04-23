韓正：要紮實推進粵港澳重大合作平台建設

大陸國務院副總理韓正22日表示，要紮實推進粵港澳重大合作平台建設，發揮好港澳獨特優勢，共同推進大灣區建設，推動粵港澳大灣區建設取得新的更大進展，並保持香港、澳門的繁榮穩定。

新華社報導，韓正22日在廣州主持召開粵港澳大灣區建設領導小組會議，並會見了前來參加粵港澳大灣區建設領導小組會議的香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠。

他在會上表示，建設粵港澳大灣區，有利於支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局。近年來，粵港澳三地和相關部門積極做為，有力有序推進各項工作，成績值得充分肯定，要紮實推進重大合作平台建設，推動粵港澳大灣區建設取得新的更大進展。

韓正指出，要緊緊圍繞促進澳門經濟適度多元發展這條主線，做好加快橫琴粵澳深度合作區建設；要把握好戰略定位，打造促進澳門經濟適度多元的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地；要抓好主要任務，建立共商共建共管的體制機制，盡最大努力聚焦優勢領域發展新產業，構建橫琴與澳門一體化高水準開放的新體系。

韓正強調，前海深港現代服務業合作區建設要抓住「擴區」和「改革開放」兩個重點，要進一步擴展合作區發展空間，用好有關支持政策，促進深港開展深度合作；要紮實推進制度改革創新，推動現代服務業創新發展，加快科技發展體制機制改革，創新區域治理模式，打造市場化、法治化、國際化營商環境；要深入推進高水平準外開放，深化與港澳服務貿易自由化，提升法律事務對外開放水準，更好參與國際合作。同時，香港和深圳在科技創新領域的互補性很強，要積極做好相關聯繫工作，規畫建設好河套深港科技創新合作區。

韓正指出，廣東省、深圳市等相關方面也要進一步完善政策舉措，加強組織協調，高標準高質量推進重大合作平台建設；要營造更好的工作生活環境，廣泛吸引國際人才。