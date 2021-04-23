日防衛相稱台赤化後果嚴重 大陸外交部：信口開河

日本防衛大臣岸信夫在執政黨自民黨議員會議發表演講時直言「中國正在不顯眼之處步步侵略」，並稱「若台灣被赤化，情勢恐會發生嚴重變化」。大陸外交部23日駁斥「這種言論完全是信口開河，極其不負責任。」並強調「中國必須統一也必然統一，日方對此不要有非分之想。」

岸信夫提到中國海警船在釣魚台活動，以及在東海、南海等地活動日趨頻繁。岸信夫說：「中國正在不顯眼的地方一步步侵略，最終目的是造成現狀全部改變，（日本）不能接受這樣的情形」。

對此，大陸外交部發言人趙立堅於23日主持的例行記者會上回應，「這種言論完全是信口開河，極其不負責任，誤導輿論。日本老百姓怎麼能客觀理性地看待中國發展，怎麼能對中日關係樹立信心？」

趙立堅強調：第一，中國始終堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。習近平在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式演講中再次重申，中國將繼續做世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸不擴張、不謀求勢力範圍、不搞軍備競賽，日方應該好好聽清楚，不要再就中國發展胡言亂語，誤導公眾。

第二，「釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法，是行使本國固有權利。台灣問題純屬中國內部事務，中方絕不容許任何國家以任何方式插手干預。日方一些人發表涉台錯誤言行，充分暴露他們不願看到並千方百計企圖阻撓中國和平統一大業的陰暗心理，中國必須統一也必然統一，日方對此不要有非分之想。」

第三，日本近代在亞洲四處侵略擴張，給包括中國在內的廣大受害國人民帶來深重災難，而時至今日，日方仍不願正視、反省侵略歷史，不時上演一幕幕否認、美化侵略歷史的政治鬧劇。「日方個別政客無視自身斑斑劣跡，大肆污蔑中國搞所謂侵略，他們究竟意欲何為？值得世人高度警惕。」

趙立堅指出，奉勸日方反躬自省，立即停止對中國造謠重傷，不要在錯誤的道路上越走越遠。